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24 Kasım 2020 Salı 14:16 | Son Güncelleme:

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı
AA

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Bab'da bombalı terör saldırısı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın merkezi olan Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör saldırısı gerçekleştirildi. Söz konusu bombalı saldırıda, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırı sonucu, bölgedeki çok sayıda araç ve bina hasar gördü.

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