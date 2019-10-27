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  3. 'Suriyelileri zorla kovmuyor, koruyoruz'

'Suriyelileri zorla kovmuyor, koruyoruz'

'Suriyelileri zorla kovmuyor, koruyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü’nün iftira niteliğindeki raporunu kesin bir dille reddederek “Suriyeliler zorla değil gönüllülük esasına göre memleketlerine gönderilmektedir” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan raporda bulunan “Türkiye Suriyeli mültecileri tehdit ve zorla savaş bölgelerine geri gönderiyor” şeklindeki iddiaları reddettiklerini vurguladı. Aksoy, mültecilere en iyi şekilde ev sahipliği yaparken uluslararası yükümlülükleri uyarınca ‘geri göndermeme’ ilkesine titizlikle uymakta olduklarını belirterek “Bu çerçevede Suriyelilerin ülkelerine zorla geri gönderildiğine, tehdit edildiğine ilişkin iddialar gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. İlgili makamlarımız Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşleri sürecini BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütmektedir. Nitekim Türkiye’nin Suriye’de terörden temizlediği bölgelere bugüne kadar ülkemizden 365.000 civarında Suriyeli gönüllü olarak geri dönmüştür. Barış Pınarı Harekatı’nın amaçlarından biri de, terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçan yüz binlerce Suriyelinin ülkelerine güvenli ve gönüllü dönüşlerini kolaylaştırmaktır” dedi.

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