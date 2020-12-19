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19 Aralık 2020 Cumartesi 23:56 | Son Güncelleme:

Suriye'den Libya'ya Wagner sevkiyatı

Suriye'den Libya'ya Wagner sevkiyatı

Libya ordusu, ekimden beri Suriye'den Libya'daki darbeci Hafter kontrolündeki bölgelere Rus paralı askerleri taşıyan 12 uçağın tespit edildiğini duyurdu.

Libya ordusu, ekim ayından bu yana Suriye’den Halife Hafter kontrolündeki bölgelere Rus paralı asker grubu Wagner’e bağlı askerleri de taşıyan ‘ŞAm Kanatları Havayolları’na ait 12 uçağın tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu uçakların Suriye’den Şam Havaalanı ve Rusların Lazkiye ilindeki Hımeymim Hava Üssü’nden kalktığı, Libya’da Halife Hafter kontrolünde olan Bingazi’deki Benina Uluslararası Havalimanı ve El-Merc şehrinin güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait El-Hadim Askeri Üssü’ne indiği belirtildi

HAVAYOLU TAŞIYOR

Açıklamada, Suriye’den Libya’ya getirilen söz konusu paralı askerlerin uyrukları ve sayısına ilşkin bilgiye yer verilmedi. Şam Kanatları Havayolları, Rusya’dan Suriye’ye silah ve savaşçı taşıdığı gerekçesiyle ABD yaptırımlarına tabi tutulmuştu. Libya’da Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümete karşı darbe amaçlayan Hafter saflarında, Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı paralı askerlerin yanı sıra, Çad, Mali, Sudan ve Suriyeli binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.

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