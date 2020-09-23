Suriye'deki katliamı belgeleyen rapor: Kadın, çocuk ayırmadan binlerce sivili öldürdüler

Suriye İnsan Hakları Ağı, ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin Suriye'ye müdahalesinin 6'ncı yılına ilişkin yayımladığı raporda, koalisyon güçlerinin bugüne kadar 3 bin 39 sivili katlettiğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, raporda, 23 Eylül 2014'te başlayan saldırılarda ölenlerin 924'ünün çocuk 656'sının ise kadın olduğu kaydedildi.

SADECE RAKKA'DA 1133 SİVİL ÖLDÜ

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini bir türlü sonlandırmayan koalisyon güçlerinin bombardımanından en çok etkilenen yer 1133 kayıpla Rakka oldu. Rakka'yı 784 ile Hale, 626 ile Deyrizor, 218 ile Haseke, 140 ile İdlib, 133 ile Humus ve 5 sivil kayıp ile Dera takip etti.

6 YILDA 172 KEZ "KATLİAM"

Raporda koalisyon güçlerinin, 6 yılda en az 172 saldırı düzenlediği belirtilirken, olaylar "katliam" olarak nitelendirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NIN İŞGAL ETTİĞİ BÖLGELER

8 binden fazla kişinin bulunması ve akıbetlerinin ortaya çıkarılması konusunda yardım istenen raporda ayrıca, terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'tan boşalan bölgelerin yerel yönetimine el koyduğu kaydedildi. Raporda, terör örgütünün işgal ettiği yerlerle ilgili bölge halkından bir sivilin yönetime seçilerek başa geçmesi gerektiği vurgulandı.

"BÖLGENİN YÖNETİMİ ETKİN AYRIMCILIK ÜZERİNE KURULMUŞ"

Raporda, "Cezire bölgesindeki halk kendinin öz yönetimde temsil edildiğini düşünmüyor. Şu an bölgenin yönetimi terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG'nin kontrolünde. Bölgenin yönetimi etnik ayrımcılık üzerine kurulmuş." ifadeleri kullanıldı.