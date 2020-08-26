Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3685
  • 8,7281
  • 462.826
  • 1099.02
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Suriye'de tehlikeli karşılaşma! ABD ve Rus zırhlıları birbirine girdi
26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:21 | Son Güncelleme:

Suriye'de tehlikeli karşılaşma! ABD ve Rus zırhlıları birbirine girdi

AA

Suriye'nin Haseke kentinde devriye gezen ABD ve Rus askerleri karşı karşıya geldi. Rusya'ya ait askeri aracın ABD zırhlı aracına "kasıtlı" olarak çarpması sonucu 4 ABD askerinin yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin doğusunda dün Rus askeri konvoyundaki araç ile ABD askeri aracının çarpışması sonucu en az 4 Amerikan askerinin yaralandığı iddia edildi.

AA'nın CNN'den aktardığı habere göre,, dün Suriye'nin doğusunda Rus konvoyundan bir aracın, "kasti olarak" Amerikan ordusuna ait bir araca çarpması sonucu en az 4 Amerikan askeri yara aldı.

Yetkililer, kazanın meydana geldiği alanda Rus askeri helikopterinin hızlı ve alçak uçuş yaptığını, bunun genellikle alandaki askerleri dağıtmak için kullanılan bir taktik olduğunu ifade etti.

Haberde, ilk anlardan itibaren ABD ordusunun durumdan haberdar olduğuna ancak buna rağmen ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) henüz resmi bir açıklama yapmadığına işaret edildi.

Olayda yaralanan Amerikan askerlerinin durumunun ağır olmadığı kaydedildi.

Bu olayın, "Suriye rejimini destekleyen Rus birlikleri ile ABD ordusunun Suriye'de karşılaşması sonucu Amerikan askerlerinin yaralandığı ilk olay" olduğu belirtildi.

'Bu uçak Kahire'ye gitmiyor!'
Suriye'de tehlikeli karşılaşma! ABD ve Rus zırhlıları birbirine girdi
Enner Valencia İstanbul'da
Büyük tepki çekmişti... İğrenç görüntüye ceza
BAE Yunanistan ordusuna destek için 4 F-16 gönderdi
'Çok basit goller yedik'

'Çok basit goller yedik'

1999 model otomobile sesli komuta özelliği ekledi

1999 model otomobile sesli komuta özelliği ekledi

25 Ağustos tarihli reyting sonuçları sıralaması yayında!

25 Ağustos tarihli reyting sonuçları sıralaması yayında!

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül doğ

Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül doğal güzelliğiyle büyüledi