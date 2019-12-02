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  3. Suriye'de patlama: 3 Rus askeri polisi yaralandı

Suriye'de patlama: 3 Rus askeri polisi yaralandı

Suriye'de patlama: 3 Rus askeri polisi yaralandı

Suriye’nin Ayn El Arab kentinin batısında, yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 Rus askeri polisi yaralandı.

Rus haber ajansı Ria'da yer alan habere göre, Suriye’nin Ayn El Arab kentinin 1,5 kilometre batısında yola döşenen patlayıcı Rus askeri polisinin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada zırhlı araç içerisinde bulunan 3 asker yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus askeri polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. 


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