'Suriye’de kalmamızı İsrail ve Ürdün istedi'

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki askerleri tamamen çekmek istediğini ancak İsrail ve Ürdün’ün ‘bir grup ABD askeri kalsın’ talebinde bulunduğunu açıkladı. Beyaz Saray’daki kabine toplantısında konuşan Trump, “Az sayıda askerin, petrolü koruma altına almak için, Suriye’nin tamamen farklı bir bölgesinde, Ürdün yakınlarında ve İsrail’e yakın bölgelerde kalacağını” söyledi. Irak savaşına da karşı çıktığını hatırlatan Trump, “Ama giriyorsanız petrolü tutun demiştim. Aynı şey burada da geçerli. Biz de petrolü sağlama almak istiyoruz” dedi. Trump, ‘Kürtlerin’ Suriye petrolünden pay alması için de ‘bir şeyler düşüneceklerini’ belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara temaslarının ardından İsrail’e gitmişti. Daha önce Suriye’de yaklaşık 150-200 askerin kalacağını ve Tanf üssünü kontrol edeceklerini dile getiren Trump, “Kürtlerle ilişkilerimiz iyi ama onları ömürlerinin sonuna kadar koruyacağımıza söz vermedik” dedi.

YİNE SEVİYESİZ İFADELER

Daha sonra Cumhuriyetçi Parti’ye yakınlığıyla bilinen Fox News kanalında Sean Hannity’nin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonuyla ilgili olarak “Şimdi askerlerimizi eve getirme zamanı. Bu çok ilginç bir şey, iki gün bir miktar çatıştılar, çok kötü olaylar. Türkiye ateşkes yapar mıydı bilmiyorum, Kürtler bölgeden çekilmeyi kabul eder miydi bilmiyorum ama bu iki günü yaşadılar. Bazı insanlar söylediklerimin çok iyi bir mukayese olduğunu düşündü, bazıları ise aksini. Ama bu iki çocuğun oyun parkında kavga etmesi gibi. Bir dakikalığına kavga etmelerine izin verirsin sonra onları ayırırsın. Bir anlaşma yapmak çok daha kolaydı” diye konuştu.

ABD DIŞİŞLERİ’NDEN PROPAGANDA METİNLERİ

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dış ülkelerdeki büyükelçiliklerine Türkiye’nin düzenlediği Barış Pınarı Herekatı’nın bölgedeki DEAŞ’a karşı mücadeleyi ve sivilleri tehlikeye attığı yönünde konuşma metinleri yolladığı belirtildi. ABD medyasında konuya ilişkin yer alan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen metinlerin, Başkan Donald Trump yönetiminden gelen söylemlerle çeliştiğine dikkat çekildi.