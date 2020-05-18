Suriye'de ekonomik kriz derinleşiyor: SL 1 haftada yüzde 25 değer kaybetti

9 yıldır iç savaşın hakim olduğu ve ekonomik krizin her geçen gün derinleştirdiği Suriye'de para birimi SL'de son haftalarda büyük ölçekli değer kayıpları yaşanıyor. 1 Ocak'ta 1 dolar yaklaşık 900 SL'ye denk gelirken, 13 Mayıs'ta 1.600, bugün de 2 bin SL'ye kadar ulaştı. SL'nin iç savaşın başladığı 2011'den bu yana dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 4.350'yi buldu.

Suriyeli ekonomist Yunus Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ile ülkenin ekonomik gücünü büyük ölçüde elinde tutan kuzeni Rami Mahluf arasındaki çekişmelerin derinleşmesinin son süreçte ekonomiye yansıdığını söyledi.

Kerim, "Esed ailesi içinde süren çekişmeler ve güçlü spekülasyonlar bir hafta içinde SL'nin dolar karşısında yüzde 25 değer kaybetmesine neden oldu." dedi.

Yunus, Rami Mahluf'un dün paylaştığı yeni videoda, "Ülke ekonomisi çöküşün eşiğinde" ifadesini kullanmasının, Esed rejimine tehdit niteliğinde olduğunu dile getirdi.

(AA)