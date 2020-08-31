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  3. Suriye'de 100 bin kişiden haber yok
31 Ağustos 2020 Pazartesi 03:02 | Son Güncelleme:

Suriye'de 100 bin kişiden haber yok

Suriye'de 100 bin kişiden haber yok

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü dolayısıyla, Suriye'de Mart 2011'den bu yana zorla kaçırılarak veya alıkonularak kaybettirilenlere, akıbetleriyle ilgili bilgi alınamayanlara ilişkin bir rapor yayımladı.

SNHR’nin raporuna göre, Mart 2011-Ağustos 2020 tarihlerinde Suriye’de çatışan taraflarca kaçırılan veya alıkonulan kişilerden 99 bin 479’unun akıbeti bilinmiyor. Esed rejimi güçlerinin söz konusu süre içerisinde alıkoyduğu kişilerden 84 bin 371’inden haber alınamıyor. Öte yandan muhalif kaynaklara göre, Esed rejimi zindanlarında karşıt görüşlü en az 500 bin kişi suçsuz yere tutuluyor. 

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