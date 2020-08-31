Suriye'de 100 bin kişiden haber yok

SNHR’nin raporuna göre, Mart 2011-Ağustos 2020 tarihlerinde Suriye’de çatışan taraflarca kaçırılan veya alıkonulan kişilerden 99 bin 479’unun akıbeti bilinmiyor. Esed rejimi güçlerinin söz konusu süre içerisinde alıkoyduğu kişilerden 84 bin 371’inden haber alınamıyor. Öte yandan muhalif kaynaklara göre, Esed rejimi zindanlarında karşıt görüşlü en az 500 bin kişi suçsuz yere tutuluyor.