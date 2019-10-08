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  3. ABD gidiyor, YPG tutuştu! Bu kez Esed'den çare arıyorlar!

ABD gidiyor, YPG tutuştu! Bu kez Esed'den çare arıyorlar!

ABD gidiyor, YPG tutuştu! Bu kez Esed'den çare arıyorlar!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon öncesi kokru ve paniğe kapılan teröristler, Esed rejimiyle ortaklık planlıyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Türkiye ile savaşmak için Esed rejimi ile ortaklık kurmayı düşündüklerini açıkladı.

YPG/PKK, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını tamamlaması ve ABD güçlerinin de sınır hattından çekilmeye başlaması üzerine, Esed rejimi ile yakınlaşmaya ve iş birliği arayışına yöneldi.

YPG/PKK'ya ait olduğu bilinen web sitelerine göre, Şahin Cilo isimli terörist, Türkiye'ye karşı savaşmak için Beşşar Esed ile ortaklık kurmayı düşündüklerini söyledi.

Terör örgütü böylece rejimin resmi kalkanını kullanarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna geçmesini engellemeyi ve işgalini sürdürmeyi planlıyor. 

YPG/PKK, geçen yıl da Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında rejimle Afrin'e girmesi için görüşmeler yapmıştı ancak sonuç alamamıştı.

(AA)

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