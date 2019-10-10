Suriye Milli Ordusu kimdir? Suriye Milli Ordusu kime bağlı?

“Suriye Milli Ordusu kimdir?” sorusu araştırılıyor. Suriye Milli Ordusu kime bağlı? Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na, muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu da (SMO) destek verdi. Suriye Milli Ordusu askerleri, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden Suriye’nin Resulayn kentine giriş yaptı. Suriye Milli Ordusu ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

SURİYE MİLLİ ORDUSU KİMDİR?

Suriye'de, Mart 2011'de başlayan barışçıl protestoların Esed rejiminin şiddetli müdahalesi sonucu çatışmalara evrilmesi, yılın sonundan itibaren rejim ordusuna bağlı ve değişim yanlısı subayların ordudan ayrılmasına sebep oldu.

Suriye'deki Milli Ordu ve Ulusal Kurtuluş Cephesi birleşti

Muhalif kitleleri korumak için bir araya gelen eski rejim askerleri, "savunma savaşı" odaklı hareket edeceklerini duyurdu.

Yerel savunma güçleri haline gelen bu oluşum daha sonra kendini ÖSO olarak tanımladı.

ÖSO, bir yıldız daha eklediği Suriye bayrağıyla muhalefetin meşru askeri omurgasını oluşturdu ve Mart 2013'te kurulan Suriye Geçici Hükümeti'nin askeri kanadı olarak konumlandı. 2015'e kadar geçen sürede, ülkenin büyük kısmında etkin hale gelen ÖSO, Halep-İdlib, Rakka-Deyrizor-Haseke, Hama-Lazkiye, Humus, Şam-Dera-Kuneytra-Suveyda cephelerinde savaştı.

Rusya ve İran destekli yabancı terörist grupların Beşşar Esed rejimine verdiği destek, ÖSO'nun 2016'ya gelindiğinde tüm cephelerde kuvvet kaybetmesine yol açtı.

ÖSO, Türkiye'nin Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'yla güç topladı.

Zeytin Dalı Harekatı öncesinde de Halep'in kuzeyinde ÖSO'ya bağlı 30 grup, 30 Aralık 2017'de Milli Ordu adıyla birleşti.

Bu alanın dışında kalan İdlib kökenli 11 grup da 28 Mayıs 2018'de "Ulusal Özgürleştirme Cephesi" adı altında bir araya geldi.

İki oluşum, 4 Ekim'de Milli Ordu adı altında toplanarak, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlandı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), önceki gün Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlatacağı harekatına destek vermek amacıyla tatbikat düzenlemişti. SMO'nun harekatta yer alması bekleniyor.