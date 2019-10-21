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  3. Sürenin dolmasına saatler kala Trump'tan Suriye açıklaması

Sürenin dolmasına saatler kala Trump'tan Suriye açıklaması

Sürenin dolmasına saatler kala Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "(Suriye) Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız." ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.

Trump, "Güzel haberler geliyor, ateşkes sürüyor. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Barack Obama dönemindeki Suriye politikasını da eleştiren Trump, "DEAŞ o dönemde her yerdeydi. Onları ben yakaladım. Sizden ya da sahte alimlerden daha çok şey biliyorum." diye konuştu.  (AA)

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