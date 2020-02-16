Suni kriz yaratan Körfez'e tepki: ABD ve İsrail desteğiyle her şeyi yapamazsınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’da dün sona eren “56’ncı Münih Güvenlik Konferansı”nda “Sorunlu Sularda Köprüler Kurma: Körfez’deki Gerilimlerin Düşürülmesi” başlıklı panelde konuştu. Özellikle son dönemde bazı Körfez ülkelerinin bölge politikalarını eleştiren Çavuşoğlu, “Bazı Körfez ülkelerinin bölgede yaptıkları çok tehlikeli. Paraya sahip olduklarını ve şu anda ABD ve İsrail’in tam desteğini aldıklarına, her şeyi değiştirebileceklerine, ülkeleri satın alabileceklerine, her yerde sistemi değiştirebileceklerine inanıyorlar. Örneğin, Libya’da Hafter’i destekliyorlar. Bu ülkeler bölgedeki bir Arap ülkesinde demokrasinin kendi rejimleri için en büyük tehdit olduğuna inanıyor. Bu yüzden Hafter’i iktidara gelmesi için destekliyorlar” dedi. Çavuşoğlu, bazı Körfez ülkelerinin bölgede yaptıklarını “çok tehlikeli” olduğunu, Körfez’deki krizin suni olduğunu belirterek Türkiye’nin bölgedeki sorunların çözümüne yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Çavuşoğlu diğer dışişleri bakanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

HAFTER DURDURULMALI

Çavuşoğlu, Libya’da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına da katıldı. Berlin’de 19 Ocak’ta düzenlenen Libya Konferansı’nın devamı niteliğindeki toplantıya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ev sahipliği yaptı. Çavuşoğlu, Libya’da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu vurgulayarak “Bunun için de (Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter’in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerekiyor” diye konuştu. Bir sonraki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının da gelecek ay Roma’da yapılacağını belirtti. Mass da “Tüm taraflar Berlin Konferansı’ndaki hedefleri tekrar teyit etti” dedi. Ortak bildirgede de aynı açıklama yapıldı.Toplantıda “takip komitesi” kurulduğu ve Libya içindeki süreci takip edeceğini dile getirdi.

UYGUR TÜRKLERİ EŞİT YURTTAŞ KABUL EDİLMELİ

Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında “Uygur Türklerinin tüm Çin vatandaşları gibi yaşamaya hakkı var. Bize Uygur Türklerinin etnik olarak Türk olmadıklarnı söylediler. Bu doğru değil” dedi. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile önceki günkü görüşmesiyle ilgili olarak da “İdlib’de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik’’ dedi.