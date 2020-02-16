1 milyon 200 bin kişi kaçtı, 500 bin kişi çadırlarda

SOĞUK, YAĞMUR, ÇAMUR

Saldırılarda her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre 1 Aralık 2019’dan bu yana evini terk edenlerin sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı. Bunların 658 bini Türkiye sınırı yakınlarına göç etmiş durumda. Sınırın sıfır noktasındaki Atme kasabasındaki çadır kentlerin nüfusu ise 500 bine ulaştı. Kamplara gidemeyip sınıra yakın boş arazilere sığınanlara ise Türk Kızılay’ı çadır, yiyecek, giyecek ve hijyen yardımı yapıyor. Bazı çadırlarda en az 3 aile, soğuk hava ve çamurların içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.

ÜŞÜYEN ÇOCUĞA YARDIMA KOŞTULAR

Bölgedeki şartlardan en çok çocuklar, kadınlar ve yaşlılar etkileniyor. Buradaki kampta kalan bir çocuğun üşürken çekilen görüntüleri yürek burktu. Titreyen çocuğa ve diğer ailelere Türkiye’den gelen bir yardım kuruluşu üyeleri bot ve mont hediye etti