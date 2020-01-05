Irak Başbakanı Abdülmehdi: Kasım Süleymani bana bir mesaj taşıyordu

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Irak parlamentosu, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmesinin gündeme alınacağı olağanüstü toplantısına başladı.

Ülkedeki ABD askerlerinin Irak’tan çıkarılmasına yönelik 170 milletvekilinin imzaladığı tasarının da oylamaya sunulması bekleniyor. Bu konuda nihai karar, Irak hükûmeti tarafından alınacak.

"SÜLEYMANİ, BANA BİR MESAJ TAŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ"

Parlamentodaki olağanüstü oturumda konuşan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürüldüğü günün sabahında kendisiyle önceden planlanmış bir buluşması olduğunu söyledi.

Süleymani'nin kendisine bir mesaj taşıdığını belirten Abdülmehdi, "Kendisiyle, öldürüldüğü sabah buluşacaktım. Suudi Arabistan'dan İran'a gönderilmesine aracılık ettiğimiz bir mesajın yanıtını getiriyordu." diye konuştu.

"IRAK'IN İZNİ OLMAKSIZIN HELİKOPTER VE DRONE UÇURDULAR"

Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesini "politik birer suikast" olarak yorumlayan Abdülmehdi, bunun kabul edilemez olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği çevresindeki protesto sona erdiğinde ABD Başkanı Trump beni arayarak teşekkür konuşması yaptı. Bizden, ABD ile İran arasında arabulucu olmamızı istedi. Ama aynı zamanda Irak'ın onayı olmaksızın helikopter ve drone'lar uçuşmaya başladı. Ülkedeki ABD Büyükelçiliği ve askeri üslere ekstra askeri güç gönderilmesi talebini de reddettik."

"EN İYİ SEÇENEK, ÜLKEYİ TERK ETMELERİ"

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkedeki ABD varlığıyla ilgili olarak, "Önümüzdeki en iyi seçenek, yabancı askerlerin Irak’taki varlığının derhâl sona erdirilmesidir. Yabancı güçlerin Irak içinden gelecek saldırılardan kendilerini koruması zor olacak." şeklinde konuştu.

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