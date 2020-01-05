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  3. Süleymani'nin kızı konuştu: Babama rakip olamazsın, intikam alacağız

Süleymani'nin kızı konuştu: Babama rakip olamazsın, intikam alacağız

Süleymani'nin kızı konuştu: Babama rakip olamazsın, intikam alacağız

ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani, 'Sonuna kadar intikam arayacağız' dedi.

Lübnan’dan Hizbullah’a bağlı yayın yapan Al-Manar TV kanalına konuşan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin kızı Zeynep Süleymani, "Babama rakip olamazsın, bu yüzden onu füzelerle hedefledin. Öyle olsaydın, onunla yüzleşebilirdin. Babamın şehitliği bizi asla kırmayacak ve sonuna kadar intikam arayacağız. Babam için intikam alacağından emin olduğum Hasan Nasrallah'ı selamlıyorum" ifadelerini kullandı.


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