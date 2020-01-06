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  3. Süleymani'nin cenazesine damga vuran an! Hüngür hüngür ağladı

Süleymani'nin cenazesine damga vuran an! Hüngür hüngür ağladı

Süleymani'nin cenazesine damga vuran an! Hüngür hüngür ağladı

İrani Dini Lideri Ali Hamaney, geçtiğimiz günlerde ABD'nin hava saldırısıyla öldürülen Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

İran'ın başkenti Tahran'da Kasım Süleymani için tören düzenlendi.

Kasım Süleymani için başkentte bulunan Tahran Üniversitesi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Cenaze namazını İran Dini lideri Ayetullah Hamaney kıldırdı.

Namaz sırasında Ayetullah Hamaney'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Süleymani'nin cenazesi Tahran Üniversitesi'nde yapılan törenin ardından Azadi Meydanı'na götülecek. Meydanda yapılacak son törenin ardından Süleymani'nin cenazesi yarın memleketi Kirman'da defnedilecek. 


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