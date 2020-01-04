Süleymani bombası

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan ABD Büyükelçiliği’nin İran destekli Şii Haşdi Şabi milisleri tarafından basılmasından 3 gün sonra Pentagon, Bağdat Uluslararası Havalimanı’na gelen İran’ın Devrim Muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani’yi beklenmedik bir hava saldırısıyla öldürdü.

İran’ın Ortadoğu’daki tüm operasyonlarından sorumlu olan Süleymani’yi taşıyan konvoya MQ-9 Reaper insansız hava aracıyla düzenlenen 4 füze saldırısında Süleymani ile onu karşılamaya gelen Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi mühendis ve tuğgeneral, albay gibi rütbelere sahip önemli isimlerden oluşan 13 kişi daha öldü.

Saldırı sonrası Süleymani’nin cesedi her zaman taktığı yüzükten teşhis edildi.

HELİKOPTER İDDİASI

Lübnan merkezli Al Mayedeen televizyonu, Süleymani’nin konvoyunun yakınlarına önce şaşırtmaca olarak birkaç Katyuşa füzesinin atıldığını ve esas saldırıyı akabinde helikopterin gerçekleştirdiğini öne sürdü. Trump Twitter hesabından ABD bayrağı paylaştı. Saldırının ardından yayınlanan görüntülerde iki aracın yandığı ve Süleymani’nin parçalanmış bedeni ve kolan kopundaki yüzük fark edildi. İran’dan çok büyük tepki ve intikam yeminleri geldi. Süleymani’yi bu göreve getiren İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Suçluları mutlak bir intikam bekliyor” dedi.

CANLI YAYINDA AĞLADI

Hamaney ayrıca Süleymani’nin ölümü nedeniyle İran’da 3 günlük yas ilan etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “İran ve bölgenin özgür ulusları, ABD’nin işlediği bu korkunç suçun intikamını kuşkusuz alacaktır” ifadelerini kullanırken İran Dışişleri Bakanı Zarif, “ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır” dedi. Devrim Muhafızları sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, “Amerikalıların ve Siyonistlerin mutlulukları kısa sürecek ve yasa dönüşecek” diye konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Hamaney, ilerleyen saatlerde öldürülen Süleymani’nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani’yi atadı.

General İsmail Kaani, Süleymani’nin yerine atandı.

‘HAMANEY’İN OĞLU’

1980’lerde tüm bölgeyi etkisi altına alan İran-Irak savaşından bu yana İran’ın bölgedeki güvenlik politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Tümgeneral Kasım Süleymani, son on yılda Lübnan, Irak, Suriye, Gazze ve Yemen’de İran’ın attığı adımları yönlendirdi. 40 yıldır Hamaney’in en yakınındaydı. Adeta ‘manevi oğlu’ gibiydi. Herhangi bir inşaat işçisiyken, sıradan milislerden oluşan Devrim Muhafızları’na katılmış ve hızla yükselmişti. 80’li yılların ortalarında İran-Irak savaşı sırasında Saddam Hüseyin yönetimine karşı gizli operasyonları yürüttü. Süleymani, 2003’teki Irak işgaliyle Kudüs Gücü Komutanlığı’na getirildi. Adı muhafazakâr kanatta zaman zaman, 2021 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için dahi geçiyordu. Son olarak Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne baskın emrini Süleymani’nin verdiği belirtiliyordu.

İran’ın belli başlı kentlerindeki binlerce İranlı cuma namazının ardından protesto için sokaklara çıktı.

Pompeo, saldırıdan sonra Iraklıların sevinç içinde olduğunu da söyledi.

TRUMP VE POMPEO GÜN BOYU KIŞKIRTTI

Trump saldırı sonrası attığı tweetlerde “İran hiçbir zaman savaş kazanmadı ama müzakere kaybetmedi. Binlerce ABD’linin ve milyonlarca insanın ölümünden sorumluydu. Kendi ülkesinde bile ondan korkuluyordu, yıllar önce öldüürlmeliydi” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, “ABD gerilimin azaltılmasına bağlı olmaya devam ediyor” şeklinde ilginç bir açıklama yaptı. Pompeo’nun Alman ve İngiliz mevkidaşları Heiko Maas ve Dominic Raab’ın yanı sıra Çin Komünist Partisi Politbüro Komitesi üyesi ve Devlet Müşaviri Yang Cieçı ile telefon görüşmeleri yaptı. Pompeo’nun son durumdan endişe duyduğunu açıklayan ülkelere teşekkür ettiği öğrenildi.

İRAN SAVAŞ UÇAKLARI SINIRDA

İran devlet televizyonuna göre, Süleymani’nin öldürülmesinin intikamını alma sözü veren İran, sınır boyunca F-14 savaş uçakları konuşlandırdı. Uçakların devriye ve manevra yaptığı, alarmda oldukları belirtildi.

İSRAİL ALARMDA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırı sonrasında Yunanistan’a yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek ülkesine döndü. Netanyahu, ABD’nin operasyonunu “meşru müdafaa” olarak niteledi. İran’ın Süleymani’nin öldürülmesine misilleme yapabileceği endişesiyle İsrail’e ait dış temsilciliklerdeki güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarıldı. İsrail ayrıca Golan Tepeleri’nde bulunan ve Suriye sınırında olan Hermon Dağı’ndaki kayak merkezinin olası bir füze saldırısı riski nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

KONGRE KARIŞTI

Kasım Süleymani’nin ABD hava saldırısıyla öldürülmesine tepki gösteren ABD Kongresi’ndeki bazı Demokrat senatörler, Başkan Donald Trump’ı “ABD’yi savaşa sürüklemekle” suçladı. Tepki gösteren yaklaşık 10 senatöreden biri olan Tom Carper, “Bu yönetim, İran söz konusu olduğunda her zaman tutarlı bir strateji yerine ihtiyatsız provokasyonu seçti” dedi. Chris Murphy ise ABD, Kongre’nin izni olmadan İran’ın en güçlü ikinci ismine suikast düzenleyerek, korkunç büyüklükte bölgesel bir savaşı tetikledi” ifadesini kullandı. Senatör Tom Udall ise, “İran ile yasadışı bir savaşın engellenmesi için acilen yasa geçirilmeli” dedi.

WASHINGTON: IRAK’I HEMEN TERKEDİN

ABD hükümeti ve Bağdat Büyükelçiliği, Irak’taki tüm ABD vatandaşlarının ülkeyi acilen terk etmesini talep etti.

ABD’DEN ORTADOĞU’YA EK 3 BİN 500 ASKER

ABD Ordusu’nun 82’nci Hava İndirme Tümeni’nden 3 bin 500 askeri daha Ortadoğu’ya sevk edeceği açıklandı. Pentagon’dan yapılan açıklamada, askerlerin ABD personel ve tesislerine yönelik artan tehdide karşılık Kuveyt’e konuşlandırılacağı ifade edildi.

IRAK’TA ABD’YE KARŞI NEFRET İYİCE BÜYÜDÜ

Süleymani’nin öldürülmesi Irak’ta devlet kademesi ve ülkedeki ağırlıklı Şii nüfusun şiddetli tepkisini çekti. Meclis bugün ülkedeki ABD varlığını sonlandırmayı görüşecek.

Irak Meclisi, ABD askerlerinin ülkedeki varlığını nı sonlandırmayı görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanacak. Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan el-Kaabi, “ABD’nin Irak’taki pervasızlığına dur demenin vakti geldi. Yarınki oturumda ABD’nin Irak’taki askeri varlığıyla ilgili önemli kararlar alınacak.” Süleymani’ye yapılan operasyonu kınayan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, saldırının bölge ve tüm dünyayı savaşa götürecek bir egemenlik ihlali olduğu konusunda uyardı. Iraklı Haşdi Şabi ordusu da bu acı kayıbın intikamının alınacağını belirtti ve saldırı öncesi istihbarat bilgisinin Iraklı bazı taraflarca ABD’lilere sızdırıldığının tahmin edildiği belirtildi. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Süleymani için taziye mesajı yayımladı. Amerikalıların “bu işledikleri büyük suçla” amaçlarına ulaşamayacaklarını savunan Nasrallah ayrıca ‘katillere adil bir ceza verilmesi tüm savaşçıların sorumluluğu’ dedi. Iraklı Şii din adamı Ayetullah Sistani ise, ABD’nin operasyonunu “ahlaksız saldırı” olarak niteleyerek kınadı.

MEHDİ ORDUSU GÖREVE

Irak’ın önde gelen Şii liderlerinden Mukteda el Sadr, 2003’teki Irak işgali sırasında ABD ordusunun ciddi kayıplar vermesine neden olan ve ilerleyişini yavaşlatan Mehdi Ordusu’nu yeniden faaliyete geçireceğini açıkladı.

Irak’ta önde gelen kanaat önderleri dışında Haşdi Şabi ve Irak ordusuna dahil bütün gruplar bu saldırının karşılıksız kalmayacağını açıkladı.

MİLYONLARCA ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI TWEETİ

Dünyanın gündemi bir anda İran olurken, sosyal medyada ise “3. Dünya Savaşı mı başlıyor” soruları gündeme geldi. “World War 3” hashtagi altında yaklaşık 2 milyondan fazla tweet atılırken, “Dünya Savaşı” hashtagi altında da binlerce tweet atıldı.