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Suikastçı Arya komedi dizisinde

Suikastçı Arya komedi dizisinde

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı sert Arya Stark karakteriyle ünlenen Maisie Williams, yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

22 yaşındaki İngiliz oyuncu, bu defa komedi dizisinde oynayacak. Williams, Sky kanalında yayınlanacak komedi dizisi Two Weeks to Live’da yer alacak. Ünlü oyuncu, altı bölümlük dizide, çevresiyle uyumsuz bir kişi olan Kim Noakes ktarakterine hayat verecek. Diziyle ilgili konuşan Williams, “Two Weeks to Live’ın gerçekten büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Muhteşem bir iş yapmak istiyorum” dedi.

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