Suikastçı Arya komedi dizisinde

22 yaşındaki İngiliz oyuncu, bu defa komedi dizisinde oynayacak. Williams, Sky kanalında yayınlanacak komedi dizisi Two Weeks to Live’da yer alacak. Ünlü oyuncu, altı bölümlük dizide, çevresiyle uyumsuz bir kişi olan Kim Noakes ktarakterine hayat verecek. Diziyle ilgili konuşan Williams, “Two Weeks to Live’ın gerçekten büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Muhteşem bir iş yapmak istiyorum” dedi.