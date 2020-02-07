Sudanlı gençler kanlı oyun için tazminat istedi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) güvenlik görevlisi olma vaadiyle kandırarak habersizce Libya’daki iç savaşa götürdüğü Sudanlı gençler BAE’nin sahibi olduğu Black Shield güvenlik şirketinin temsilcisiyle Sudan’da tazminat talep etmek için görüştü. Sudan basının yayımladığı görüşmede alınan ses kaydına göre, şirketin yetkilisi gençlerin kasım ayında kandırılarak götürüldüğü Libya’dan Sudan’a dönmesinin ardından basına konuşarak şirketi büyük sıkıntıya soktuklarını aktardı.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Sudan’daki yoksulluk nedeniyle para kazanmak için yurtdışında iş arayan 19-20 yaşlarındaki gençler aylık 500 dolar maaş karşılığında BAE’ye götürüldü. Burada çölde askeri eğitime alınan gençler daha sonra hiçbir açıklama yapılmaksızın Libya’da isyancı Halife Hafter’in kontrolündeki Bingazi ve çevresindeki petrol sahalarını korumak için Libya’ya gönderildi. Gençler, güvenlik şirketinden kişi başı 30 bin dolar (178.5 bin TL) tazminat istedi. Sudanlı gençlerin BAE yerine Libya’da görevlendirilmesi üzerine aileleri BAE’nin Hartum Büyükelçiliği ve Sudan Dışişleri Bakanlığı önünde gösteri düzenlemişti. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in sahibi olduğu Black Shield şirketi suçlamaları reddediyor.