Sudan'da Beşir'in tüm izleri silindi

Sudan devlet televizyonunda son dakika olarak geçilen haberde, Egemenlik Konseyi ile kabine üyelerinin gerçekleştirdiği ortak toplantı sonucunda, eski rejimin “ortadan kaldırılması yasası”nın onaylandığı ifade edildi. Beşir’in partisi Ulusal Kongre, sabık rejimin tüm kurum ve kuruluşları kapatılıp mal varlıklarına el konulacak. Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da kararın bir intikam yasası olmadığını belirtti.