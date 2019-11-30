Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Sudan'da Beşir'in tüm izleri silindi

Sudan'da Beşir'in tüm izleri silindi

Sudan'da Beşir'in tüm izleri silindi

Sudan’da Egemenlik Konseyi ile hükümet, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin izlerinin tamamen silinmesini amaçlayan yasayı onayladı.

Sudan devlet televizyonunda son dakika olarak geçilen haberde, Egemenlik Konseyi ile kabine üyelerinin gerçekleştirdiği ortak toplantı sonucunda, eski rejimin “ortadan kaldırılması yasası”nın onaylandığı ifade edildi. Beşir’in partisi Ulusal Kongre, sabık rejimin tüm kurum ve kuruluşları kapatılıp mal varlıklarına el konulacak. Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da kararın bir intikam yasası olmadığını belirtti.


Aslı Enver ateş püskürdü! 'Ne münasebet!'
'Başıma bir şey gelse ilk Acun'u ararım'
Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman'ın sözleri soruldu
Onur Tuna'dan şaşırtan yorum: Can Yaman'ı tanımıyorum
Can Yaman neden inandırıcı gelmiyor?
<p>Dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Hitit İmparatorluğu’na başkentlik yapan en önemli a

Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sakarya'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında çay içti