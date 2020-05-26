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  3. Sudan'da 600'den fazla mahkuma bayram affı
26 Mayıs 2020 Salı 07:20 | Son Güncelleme:

Sudan'da 600'den fazla mahkuma bayram affı

Sudan'da 600'den fazla mahkuma bayram affı

Sudan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 600'ü aşkın mahkum affedildi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı sebebiyle ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 18 eyalette 600’ü aşkın mahkumun affedildiği belirtildi. Affedilenler arasında kişilere karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş olanların bulunmadığı vurgulandı.

Ülkede şu ana kadar 3 bin 976 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 170 kişi hayatını kaybetti.


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