'Suç Başbakanı' yolun sonunda

İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Hebima Meydanı’nda toplanan göstericiler, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını istedi. “Yolsuzluğa hayır” “Netanyahu’yu istemiyoruz” sloganlarının atıldığı eylemde İsrail Knesset Üyesi Steve Sapir, Netanyahu’nun kendisini korumak için İsrail’i tehlikeye atmaya hazır olduğunu ve onu durdurmak için halkın sokaklara akın etmesi gerektiğini söyledi. Sapir, uzlaşı hükümeti kurulmasını istediklerini belirti.

İLK BÜYÜK GÖSTERİ OLDU

Tel Aviv’deki gösteri, Netanyahu hakkında dava açılmasına karar verilmesinin ardından düzenlenen ilk büyük gösteri oldu. Göstericilerden İşhai Hadaş, çok kısa zaman içinde Netanyahu’nun siyaset sahnesinden silineceğini ve hapiste kalacağını umduğunu dile getirdi. Hadaş, “Netanyahu dönemi bittikten sonra umarım verdiği zararı onarmaya başlarız” dedi.

DÖNÜŞÜMLÜ BAŞBAKANLIK

İsrail, bir yıl içinde iki kez seçime gitti. Ancak hükümet kurulamadı. “Mavi-Beyaz” partisi lideri Benny Gantz, yeniden seçime gitmemek için Başbakan Benyamin Netanyahu’ya dönüşümlü başkanlık önerdi. İkinci seçimin ardından Gantz da Likud lideri Netanyahu da hükümet kurmayı başaramadı. İsrail’i yeniden seçim bekliyor. Gantz, ilk iki yıl kendisinin, sonraki iki yıl Netanyahu’nun Başbakanlık yapacağı ulusal birlik hükümeti önerdi. Başbakanlık koltuğunu bırakmak istemeyen Netanyahu’yu, yargı süreci de bekliyor. Başsavcı perşembe günü Başbakan’ın yolsuzluk suçlamasıyla yargılanabileceğini açıkladı.