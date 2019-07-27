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Sualtında askeri müze

Sualtında askeri müze

Ürdün, dalış turizmini geliştirmek için Kızıldeniz’de Akabe Limanı açıklarında askeri sualtı müzesi açtı. Tanklar, helikopterler, zırhlı asker taşıyıcıları sualtına indirildi. 

Ürdün’de dalış turizmini desteklemek için sıradışı bir yönteme başvuruldu. Askeri yetkililer, bölgede bir deniz savaş müzesi oluşturmak için Akabe Limanı açıklarında 28 metre derinliğe savaş tankı ve helikopter gibi 19 savaş aracı batırdı. Savaş araçları Akabe Limanı kıyılarındaki mercan kayalıklarına savaş pozisyonunda yerleştirildi. Akabe Özel Ekonomi Bölge İdaresi (ASEZA), bölgede spor etkinlikleri ve sergiler de düzenleyecek. ASEZA, müzenin bölgeyi ziyaret edecek turistler için yeni bir deneyim olacağını açıkladı. 

ASEZA, askeri sualtı müzesinin 2020’nin başlarında tam olarak faaliyete geçeceğini belirtti.

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