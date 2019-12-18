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  3. Su-57 savaş uçağı Suriye'de test edildi

Su-57 savaş uçağı Suriye'de test edildi

Su-57 savaş uçağı Suriye'de test edildi

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki Su-57 çok amaçlı avcı jetlerini bir kez daha test edildiğini açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki Su-57 çok amaçlı avcı jetlerini bir kez daha test esildiğini ve tüm görevlerin başarıyla yerine getirildiğini söyledi.

Krasnaya Zvezda tarafından yayımlanan açıklamada Gerasimov, "Beşinci nesil savaş uçağı Su-57 denemeleri sürüyor. Suriye'de bir kez daha test edildi ve planlanan tüm görevler başarıyla yerine getirildi." ifadelerini kullandı.

Gerasimov, Rus havacılık ve askeri birimlerinin 2019 yılında 139 modern uçak aldığını da sözlerine ekledi.

SU-57'YE DAHA GÜÇLÜ YENİ MOTOR

Rostec Havacılık Kümesi Endüstri Direktörü Anatoly Serdyukov geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın devlet yüksek teknoloji şirketi Rostec'in yeni ikinci aşama motorunu test etmek için beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin 16 uçuş yaptığını bildirdi.

Serdyukov, "Şu anda, motorun mühendislik testleri devam ediyor ve ürün uçan bir laboratuvarda test ediliyor. Ekim ayında, öğenin özelliklerini çeşitli uçuş modlarında kontrol etmek için uçuşlar yapıldı. Su-57 ile 16 uçuş yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.

zdeliye 30 olarak bilinen ikinci aşama motorlu Su-57, Aralık 2017'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Motor tam elektronik bir otomatik kontrol sistemine sahip olacak ve uçağın manevra kabiliyetini, ağırlık oranını, gizli karakteristiklerini ve süpersonik hızda uçuşlar gerçekleştirme yeteneğini artıracak.

Beşinci nesil Su-57 avcı uçağı, her türlü hava, yer ve deniz hedefini yok etmek için tasarlanmıştır. Uçak süpersonik bir seyir hızına sahip, gövdesinin içinde silah barındırabiliyor, gizliliği artıran özel bir kaplamaya ve en yeni araç üstü ekipmanlara sahip.


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