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  3. Su-34 uçaklarından oluşan filo, Urallarda eğitim uçuşlarına başladı

Su-34 uçaklarından oluşan filo, Urallarda eğitim uçuşlarına başladı

Su-34 uçaklarından oluşan filo, Urallarda eğitim uçuşlarına başladı

Rusya'nın Urallar'daki Çelyabinsk Bölgesi'nde bulunan Merkez Askeri Bölge havacılık alayının ikinci filosu, Sukhoi Su-34 çok amaçlı avcı bombardıman uçağının ilk eğitim uçuşlarına başladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Merkez Askeri Bölge tarafından yapılan basın açıklamasında, Urallar'da bulunan ikinci filonun 4++ nesil Su-34 çok amaçlı avcı bombardıman uçağının ilk eğitim uçuşlarına başladığı bildirildi.

Basın açıklamasının devamında, "İkinci filo uçağın ilk eğitim uçuşlarına başladı. Uçuşlar sırasında pilotlar, kalkış, iniş, hava keşif ve pratik uçuş kontrol grubu ile birlikte çalışabilirlik uygulamalarını öğreniyorlar." denildi.

SU-34'ÜN ÖZELLİKLERİ

Su-34 çok amaçlı süpersonik avcı uçağı, herhangi bir hava koşulunda gece ve gündüz düşman yerini ve hava hedeflerini etkili bir şekilde vurmak için tasarlanmıştır.

Su-34, çok kanallı çalışma özelliğine sahip uzun menzilli havadan yüzeye ve havadan havaya füzeler taşıyabiliyor. Su-34, 4 binkilometrelik bir çalışma alanına sahiptir, maksimum 1.900 km / s hıza ulaşabilir ve 8 tona kadar silah taşıma kapasitesine sahiptir


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