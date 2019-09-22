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Su altında evlilik teklif ederken boğuldu

Su altında evlilik teklif ederken boğuldu

Tanzanya'da kız arkadaşına su altında evlilik teklif eden bir adam, boğularak hayatını kaybetti.

Tanzanya'da sürpriz evlilik teklifi ölümle sona erdi.

Steven Weber adlı Amerikalı, kız arkadaşıyla Tanzanya'nın Pemba Adası’nda tatildeydi.

Su altına inşa edilmiş odalardan birini kiralayan Weber, planını gerçekleştirmek için suya daldı, odanın penceresinden gösterdiği bir notla kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Steven Weber ardından da mayosunun cebinden yüzük çıkardı. Bu sırada kız arkadaşının cep telefonu kayıttaydı.  Teklifte bulunurken tüm nefesi tükenen Amerikalı adam, bir daha su yüzüne çıkamadı.

Genç kadın, sevgilisinin ölümünü Facebook’tan duyurdu. Tüm dünyadan başsağlığı mesajı yağdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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