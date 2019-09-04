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Starbucks'ta tartışma yaratan olay!

Starbucks'ta tartışma yaratan olay!

ABD'nin ünlü kahve zinciri Starbucks'tan kahve satın alan "Aziz" isimli Müslüman'ın adının, terör örgütü DEAŞ'ın İngilizce kısaltılmışı "ISIS" şeklinde yazılması tepkilere neden oldu.

ABD'nin ünlü kahve zinciri Starbucks'tan kahve satın alan "Aziz" isimli Müslüman bir kişinin adının "ISIS" şeklinde yazılması tartışmalara sebep oldu.

Philadelphia şehrindeki Starbucks'ta verdiği kahve siparişi sırasında ismini görevliye "Aziz" olarak söyleyen Abdülaziz Niquel Johnson adlı Müslüman, kahve bardağının üzerinde isminin, terör örgütü DEAŞ'ın İngilizce kısaltması olan "ISIS" şeklinde yazıldığını görünce duruma tepki gösterdi. 

Kahve siparişi verdiği sırada üzerinde geleneksel dini kıyafetleri bulunduğu için isminin "ISIS" olarak değiştirilmesinin "İslam karşıtı" düşüncelerden kaynaklandığını belirten Johnson, Starbucks şirketinden şikayetçi oldu.

40 yaşındaki Abdülaziz Niquel Johnson, ''Şok oldum ve öfkelendim. Bunun bir ayrımcılık olduğunu hissettim.'' dedi. 

Starbucks'tan yapılan açıklamada ise inceleme sonucu Johnson'un adının yanlışlıkla "ISIS" olarak hecelendiğinin tesbit edildiği ve olayın herhangi bir ayrımcılık veya ön yargıdan kaynaklanmadığı savunuldu.

Starbucks'ta geçen yıl cep telefonuyla kaydedilen 2 siyahi müşterinin polis çağırılarak dışarı çıkarılmasına ait görüntüler ülke çapında tepkilere neden olmuş, Seattle merkezli kahve zinciri, ABD'deki binlerce iş yerini çalışanlarına "ırkçı ön yargı" konusunda eğitmek vermek için geçici bir süre kapatmak zorunda kalmıştı.

(AA)

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