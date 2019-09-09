Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7473
  • 6,349
  • 279.407
  • 100309
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Sri Lanka'da tören alayındaki fil 18 kişiyi yaraladı

Sri Lanka'da tören alayındaki fil 18 kişiyi yaraladı

Sri Lanka'da tören alayındaki fil 18 kişiyi yaraladı

Sri Lanka'da Budistlerin katıldığı tören alayındaki fil 18 kişiyi yaraladı.

Yetkililer, olayın, hafta sonu başkent Kolombo yakınlarında meydana gelen olayda geçit alayındaki filin aniden kontrolden çıkarak seyircilerin üzerine doğru koştuğunu ve 18 kişiyi yaralandığını açıkladı. Kazada, filin üzerindeki kişinin de düştüğü ve ezilmekten son anda kurtulduğu belirtildi. Yaralanan 18 kişiden 16'sının taburcu edildiği kaydedildi. Sri Lankalı Budistlerin geçit törenleri için büyük bir eğlence kaynağı olan süslü filler, zengin aileler tarafından ihtişam ve soyluluk göstergesi olarak sahipleniliyor. Bazı Budist tapınakları da fil sahiplenirken filler katılımları için ülke genelindeki törenlere gönderiliyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yılların dostluğu bitti! Sebebi ise çok şaşırttı
Berk Suyabatmaz boşanma sebebini ilk kez açıkladı
'Reklam arasında bebeğimi kaybettim'
Şeyma Subaşı'nın paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı!
Demet Akalın'dan tepki çeken paylaşım
<p>Olay, saat 03.00 sıralarına Kadıköy´de meydana geldi. İddialara göre milli kick boksçu Berke Şahi

Milli Sporcudan ´Yan Baktın´ Cinayeti! Görüntüler Ortaya Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Belmez Kasabası'nın uykularınızı kaçıracak gizemi

Yaban domuzları İstanbul'un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar