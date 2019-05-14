Sri Lanka'da terör saldırılarının ardından gerginlik hala hakim

Sri Lanka'da 21 Nisan'da gerçekleşen terör saldırılarının ardından, İslam karşıtı saldırıların yoğunlaşması üzerine ülkenin kuzey batı bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, dün Kuzey Batı Eyaleti'ne bağlı Puttalam şehrinde İslam karşıtı grubun, 45 yaşındaki bir Müslümanı bıçaklayarak öldürmesi üzerine eyalet genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Eyalet genelindeki polislere, etnik veya dini temelli şiddet eylemlerine başvuranlara karşı en sert müdahalede bulunma yetkisi verildi. Diğer yandan Sri Lanka'daki Hindu partilerinden Tamil Ulusal İttifakı, geçen haftadan bu yana ülke genelinde Müslümanlara karşı yapılan saldırıları kınadı.

Parti sözcüsü Milletvekili Mathiaparanan Abraham Sumanthiran, "Söz konusu şiddet eylemlerini en ağır şekilde kınıyor ve faillere karşı acil ve katı önlemler alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Eğer vatandaş, hükümetin veya güvenlik güçlerinin kendilerini koruduğunu düşünmezse kendilerini başka şekilde savunmak zorunda kalırlar." açıklamasında bulundu. Sumanthiran, hükümete bu şiddet ve huzursuzluk ortamını durdurması çağrısı yaptı.

TERÖRÜN ARDINDAN İSLAM KARŞITI SALDIRILAR ARTTI

21 Nisan'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırıları sonrasında ülkenin bazı bölgelerinde İslam karşıtı gruplar, geçen hafta Chilaw kentinde Müslümanlara ait dükkanlara ve camilere saldırarak tahrip etmişti. Şiddet eylemlerinin ardından ülke genelinde sosyal medya yasağı getirilmiş, Kuzey Batı Eyaleti genelinde daha öncesinde hafifletilen sokağa çıkma yasağı yeniden ilan edilmişti. Dün ise Puttalam şehrinde 45 yaşındaki bir Müslüman, İslam karşıtı bir grubun bıçaklı saldırısının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

SRİ LANKA'DA TERÖR SALDIRILARI

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

(AA)