Sri Lanka'da koronavirüse karşı ilginç yöntem: Eski bakan canlı yayında çiğ balık yedi

Sri Lanka'da eski Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi, balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmadığını ikna etmek için ilginç basın toplantısında çiğ balık yedi. Wedaarachchi, başkent Colombo’da düzenlediği toplantıda balık tüketimindeki düşüşü, balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmasına bağladı.

CANLI YAYINDA ÇİĞ BALIK YEDİ

DHA'da yer alan habere göre, iddialara tepki gösteren Wedaarachchi, balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için canlı yayında çiğ balık yedi. Ülkede, koronavirüs salgınının ardından Merkez Balık Pazarı kapanmak zorunda kaldığı için on binlerce ton balığın satılamadığı belirtildi.

"KORKMAYIN KORONAVİRÜSTEN ENFEKTE OLMAYACAKSINIZ"

Basın toplantısında çiğ balık yiyen, Wedaarachchi “Bu balığı size göstermek için getirdim. Bu balığı yemeleri için bu ülkenin insanlarına çağrıda bulunuyorum. Korkmayın. Koronavirüsten enfekte olmayacaksınız” dedi.