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  3. Sri lanka saldırısıyla ilgili olduğu öne sürülen 5 kişinin ülkeye iadesi yapıldı

Sri lanka saldırısıyla ilgili olduğu öne sürülen 5 kişinin ülkeye iadesi yapıldı

Sri lanka saldırısıyla ilgili olduğu öne sürülen 5 kişinin ülkeye iadesi yapıldı

Sri Lanka'da nisan ayında 290 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarıyla ilgili oldukları öne sürülen 5 zanlı Suudi Arabistan tarafından teslim edildi.

Sri Lanka'da 21 Nisan'daki Paskalya gününde kiliseleri, otelleri ve diğer noktaları hedef alan terör saldırılarının şüphelilerinden 5'inin Suudi Arabistan tarafından ülkeye iade edildiği bildirildi. Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekara, yaptığı açıklamada, 290 kişinin ölümüne, 500'den fazla kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıların faillerinden oldukları şüphesiyle aranan 5 kişinin bu sabah itibarıyla ülkeye iade edildiğini söyledi.

Sözcü Gunasekara, bugüne dek saldırılarla bağlantılı 102 kişinin tespit edildiğini belirtti. Gunasekara, iade edilen 5 kişi arasında geçen yıl 2 polisin öldürülmesinden sorumlu Hayathu Muhammed Ahmed Milhan'ın da bulunduğunu sözlerine ekledi.

SRİ LANKA'DAKİ TERÖR SALDIRILARI

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı. Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

(AA)

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