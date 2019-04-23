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  3. Sri Lanka saldırılarında bir şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Sri Lanka saldırılarında bir şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Sri Lanka saldırılarında bir şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Sri Lanka'da gerçekleştirilen saldırılardan birinin intihar bombacısı olduğundan şüphelenilen kişinin patlamadan önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yayınlandı.

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Sri Lanka'da Pazar günü gerçekleştirilen ve 321 kişinin hayatını kaybetmesine, 500'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırılarla ilgili bir şüphelinin Negombo şehrindeki St Sebastian kilisesine girerken görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde sırt çantası taşıyan sakallı bir kişinin kiliseye girdiği görülüyor.

Colombo Başpiskoposu Kardinal Malcolm Ranjith, Negombo şehrindeki St Sebastian kilisesindeki saldırıda en az 110 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sri Lanka'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Sri Lanka'da 21 Nisan Pazar günü kilise ve otelleri hedef alan, 321 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ, Sri Lanka'da 21 Nisan Pazar günü kilise ve otelleri hedef alan, 321 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 500 kişinin yaralandığı saldırıları üstlendiğini duyurdu. 

(İHA)

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