Sri Lanka haritadaki yeri nedir? Sri Lanka nerede?

Sri Lanka’nın nerede olduğu merak ediliyor. Sri Lanka’nın haritadaki yeri nedir? Asya'nın doğusundaki ülkelerden Sri Lanka, Hrıstiyanların Paskalya Bayramı'nı kutladığı bugün kana bulandı. Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'deki kiliseler ile başkent Colombo'da Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde patlamalar meydana geldi. Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 207 kişi öldü. Ülkede sabah saatlerinde üç kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlendi. Bu saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Colombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana geldi.

SRİ LANKA NEREDE?

Sri Lanka, Güney Astadaki ada ülkesidir. Hindistan’ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu’nda bulunan bir ada ülkesi olan Sri Lanka, 1972 yılından önce Seylan olarak bilinmekteydi.

SRİ LANKA HARİTASI

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Toplam 1,340 kilometrelik sahil şeridine sahiptir. Aralık ve Mart ayları arasında tropikal ve kuzeydoğu muson yağmurlarının etkisi altında kalan iklimi, Haziran ve Ekim ayları arasında da güneybatı muson yağmurlarının etkisi altında kalmaktadır. 2,524 metre yüksekliğinde olan Pidurutalagala dağı ülkenin en yüksek zirvesidir. Doğal kaynakları arasında kireç taşı, grafit, mineral kumlar, cevherler, fosfatlar, kil ve hidro enerji yer alır. Ülkede gerçekleşen doğal afetlerden başta gelenleri kasırga ve hortumlardır.

Ormansızlaştırma, erozyon, kaçak avcılık ve kentleşmenin etkisiyle tehlike altında olan yabani hayvanlar, madencilik ve artan çevre kirliliğiyle sahillerin bozulması, sanayi atıkları ve pis su akıntılarıyla kirlenen tatlısu kaynakları, artıkların yok edilmesi ve Kolombo'da hava kirliliği ülkenin çevre sorunlarını oluşturan unsurlar arasında yer alır.

Sri Lanka, çay tarımında önde gelen bir ülkedir.

SRİ LANKA’NIN DİNİ İNANCI NEDİR?

Sri Lanka çok dinli bir ülkedir. Nüfusunun yüzde 70’lik kısmı Budist’tir. Müslüman ve Hristiyan nüfus da bulunmaktadır.