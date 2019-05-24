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  3. SpaceX'in internet uydularını uzaya fırlatma işlemi başarıyla gerçekleşti

SpaceX'in internet uydularını uzaya fırlatma işlemi başarıyla gerçekleşti

SpaceX'in internet uydularını uzaya fırlatma işlemi başarıyla gerçekleşti

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketiyle 60 internet uydusunu uzaya gönderdi.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, uydu üzerinden internete bağlanma projesi Starlink için 60 uydunun ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldığı belirtildi.

SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada, Starlink projesi kapsamında uzaya göndereceği internet uyduları sayesinde dünyanın her yerinden internete erişebilmeyi sağlamayı hedeflediğini kaydetmişti.

SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor.

(AA)

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