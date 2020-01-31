Sözde barış planı sonrası İsrail'e şok! Filistin resmen feshetti

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi ve Filistin Sivil İşler Bakanı Huseyin eş-Şeyh, Katar merkezli Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin sözde barış planını değerlendirdi.

Filistin yönetiminin, İsrail ile ilki 1993'te imzalanan Oslo Anlaşmalarını feshettiğini belirten Şeyh, tek taraflı sözde barış planının açıklanmasının ardından "İsrail'e, Filistin yönetiminin, aralarındaki anlaşmalara bağlı kalmayacağı iletildi." ifadesini kullandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Arap Birliği toplantısında Arap ülkelerinin tavrının test edileceğini kaydeden Şeyh, Arap ve İslam ülkelerinin, Filistin'in tutumuna destek veren bir güç olmasını umduklarını dile getirdi.

Şeyh, Fetih hareketi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) bir heyetin, gelecek hafta Gazze'ye gideceğini ve Hamas ile İslami Cihad hareketleriyle görüşeceğini belirtti.

Arap Birliği, Filistin'in talebi doğrultusunda, sözde barış planını görüşmek üzere 1 Şubat Cumartesi bakanlar düzeyinde olağanüstü toplanacak.

İsrail ile FKÖ arasında 13 Eylül 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması, iki devletli çözüm temelinde daimi barış sağlanıncaya kadar Filistinliler için Gazze ve Batı Şeria'da özerk bir bölge kurulmasını öngörüyor.

ABBAS'TAN NETANYAHU'YA TEHDİT

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planının açıklamasının ardından Abbas, Netanyahu'ya sert ifadelerle dolu bir mektup gönderdi.

Mektubun, Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh başkanlığındaki bir heyet tarafından, bugün Rusya'dan dönmesi beklenen Netanyahu'ya ulaştırılması için İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon'a teslim edildiği kaydedildi.

Abbas'ın el yazısıyla ve Arapça yazılan mektupta, söz konusu barış planının ABD ve İsrail tarafının Oslo Anlaşması'ndan çekilmesi anlamına geldiği ve bu durumun Arap Birliği'ne iletileceği belirtildi.

Mektupta Abbas'ın, "Filistin yönetiminin, kuralları çiğneme, İsrail'le güvenlik koordinasyonunu sonlandırma ve imzalanan tüm anlaşmalardan çekilme hakkı olduğunu" ifade ettiği bildirildi.

TUNUS CUMHURBAŞKANI SAİD: SÖZDE BARIŞ PLANI 'YÜZYILIN MEZALİMİ'DİR

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının "Yüzyılın Mezalimi" olduğunu söyledi.

Göreve gelişinin 100'üncü günü dolayısıyla Tunus resmi televizyonuna konuşan Said, Arap toplumlarını yönlendiren hezimet kültürünün hezimetten daha ileride olduğunu, yenilmişlik düşüncesinin zafere ilerleyemeyeceğini, bunun ancak içeriye sızmış başkalarının hesabına çalışan bir düşünce olduğunu dile getirdi.

Said, konuşmasına şöyle devam etti:

"Filistin bir çiftlik, bağ-bahçe değildir dolayısıyla bir alışverişin konusu olamaz. Zaman aşımıyla da Filistin'in hakkı düşmez. Gaspçı bir oluşumla ilişkisi olan haindir, o rejimle normalleşme de ihanettir. Bu ihanet büyük bir ihanettir. Filistin davası bizler nefes aldıkça ve kalpler attıkça vicdanlarımızda kalmaya devam edecektir."

"Filistin davası merkezidir ve Filistinlinin hakkı sabittir" diyen Said, "Noksanlıklarına rağmen uluslararası yasallığa razı olduk ancak Filistin davası vicdanlarımızda ve Arap toplumlarının vicdanında kalmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

HAMAS'IN ESKİ SİYASİ BÜRO ŞEFİ MEŞAL'DEN SÖZDE BARIŞ PLANINA TEPKİ

Hamas Hareketinin eski Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planının dönüp dolaşıp sonunda başarısızlığa uğrayacağını söyledi.

Ürdün'de Memleke televizyon kanalının el-Aşire programına ikamet ettiği Katar'dan konuk olan Meşal, sözde barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meşal, "Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı Filistin davasının tasfiyesidir." dedi.

Meşal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Plan İsrail'in vizyonudur, bunu kriz yaşayan Trump ile kriz yaşayan Netanyahu benimsemiştir, ilgili taraf Filistin ortada yoktur. Böyle bir planı kendisine saygısı olan davasının tarihini bilen hiçbir Filistinlinin kabul etmesi mümkün değildir. Bundan dolayı da buna Filistin tarafından cevap hiç gecikmemiştir."

Planın başarısızlığa ve yok olmaya mahkum olduğunu dile getiren Meşal, bununla mücadele için Filistin'de safların yeniden düzenlenmesinin büyük bir adım olacağına işaret etti.

Neler yapılması gerektiğine dair sorulan soruya Meşal, "Ulusal birlik ve beraberliğimiz, belirlenmiş bir stratejiyle birlikte çok fark yaratacaktır." karşılığını verdi.

Meşal, "Bugünün mücadelesi, bölünmüşlüğü sonlandırmayı, Filistin'in içini yeniden düzenlememizi ve ortak bir mücadele stratejisi üzerinde yürümemizi bizlere mecbur kılıyor. Bizler sözde planın kendiliğinden başarısızlığa uğramasını beklemeyeceğiz. Bunu başarısızlığa uğratmaya bizim gücümüz var." ifadelerini kullandı.

- TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını "Yüzyılın Mezalimi" diye nitelendiren Said, "Gün gelecek ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak, başkenti de Kudüs-ü Şerif olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

(AA)