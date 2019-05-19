'Soykırımı tanıma kararımız siyasiydi'

Alman hükümeti, Federal Meclis’te 2016’da kabul edilen ve 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak tanıyan karardaki “soykırım” tanımının, hukuki değil, siyasi bir kavram olarak kullanıldığını bildirdi. Sol Parti’nin verdiği soru önergesinde, Federal Meclis kararındaki “soykırım” tanımına atıfta bulunarak, “Hükümet bu değerlendirmeyi paylaşıyor mu?” sorusu yöneltildi. Hükümet ise yanıtında, “Buradaki ifadeler, 1915-1916 yıllarında yaşananlara ilişkin hukuki bir tanım değil siyasi bir tanım olarak anlaşılmaktadır” dedi. Yanıtta, doğrudan “soykırım” tanımı da kullanılmadı.

BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA

Hükümet adına Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yanıtta, bu karar doğrultusunda 1915-1916 yıllarında yaşanan tarihi gerçeklerin aydınlatılmasına destek verildiği, Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşmenin sağlanması, tarafların bu yönde cesaretlendirmesi için de çabaların sürdüğü vurgulandı. Bu dönemde yaşananların araştırılması ve değerlendirilmesinin “bağımsız bilim insanlarının görevi” olduğu savunuldu.

KARAR UYGULANMADI

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekilli Ulla Jelpke, Federal Meclis kararında yer verilen tavsiyelerin uygulanmadığını belirterek, hükümeti eleştirdi. “Hükümet, Federal Meclis’in 2016 yılındaki soykırım kararıyla verdiği görevleri bugüne kadar yerine getirmedi” diyen Jelpke, “Görünen o ki hükümet temsilcileri, Türkiye’den gelecek tepkilerden duydukları endişe nedeniyle ısrarla o dönem yaşananları soykırım olarak nitelendirmekten kaçınıyor” dedi.

Otoyolda eğlenenlere baskın

Alman polisi önceki gün, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde bulunan Wesel kenti merkezli, Moers, Kamp-Lintfort ve Neukirchen şehirlerinde yedi ayrı eve operasyon düzenledi. Alman medyasında yer alan habere göre, bölgede daha önce A 3 numaralı otobanda düğün konvoyunda araçlarını durdurarak eğlenen, fotoğraf çektirip bir de meşale yakan araç sahiplerine yönelik baskın yapıldı. Düsseldorf’a bağlı onlarca emniyet birimi tarafından aranan evlerde, uyuşturucu maddeler ve silahlar bulunurken, cep telefonu gibi elektronik cihazlara da incelenmek üzere el koyuldu. Polis Müdürü Norbert Wesseler, “Otobanı bloke edip yoldan geçen insanları tehlikeye sokanlara bundan sonra izin vermeyeceğiz” dedi.