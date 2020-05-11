Soykırımı İnkar Raporu

Raporda Srebrenitsa ve civarında yaşananlar, savaş suçları yargılamaları hakkında birçok detayın yanı sıra bugün dahi soykırımı inkar eden kişi ve kurumlar ile medyada çıkan haberlere yer verildi. Raporda yapılmaya savaşın ardından Bosna Hersek Mahkemesi’nde ve Lahey’deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde görülen davalar da anlatıldı.

Avrupa’da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımı, bu yıl 11 Temmuz’da 25. yaşına girecek.