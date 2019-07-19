Sovyet ve ABD tankları, Polonya'daki tatbikatta savaştı

ABD, Polonya ve Litvanyalı askerlerin katılımıyla Polonya'da bir tatbikatı gerçekleştirildi.



İttifak askerlerinin koordineli çalışma, eş zamanlı reflekslerini geliştirme ve manevra kabiliyetini artırmak için gerçekleştirilen tatbikat, Bemove Eğitim Sahası'nda icra edildi.



Tatbikatta, Sovyet yapımı T-72 Ural ana muharebe tankı ve ABD'nin M1 Abrams ana muharebe tankı karşı karşıya geldi.



Tatbikata ait görüntüler, yoğun ilgi gördü.