Sosyal medyalarda yeni normal dönemi

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Başta ABD, Fransa ve İngiltere olmak üzere bir çok ülke sosyal medya risklerine karşı yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

FRANSA’DAN 24 SAAT KURALI

Fransa Meclisi, internet ve sosyal medyada nefret içerikli paylaşımların 24 saatte kaldırılmasını zorunlu kılan yasa tasarısını onayladı. Tasarıya göre, sosyal ağlar sakıncalı içerikleri 24 saat içinde silmek zorunda kalacak aksi durumlarda hem Google, Twitter, Facebook gibi şirketler hem de kullanıcı cezalandırılacak.

TWITTER ARTIK SORUMLU OLACAK



ABD Başkanı Donald Trump önceki gün 2020 başkanlık seçimlerine yönelik sosyal medya platformu Twitter’la yaşadığı kavganın ardından bir Başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump “Kararnameyle sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak. Bugün ifade özgürlüğünü en büyük tehlikelerden birinden korumak için buradayız. Elimde olsa Twitter’ı kapatırdım” dedi. ABD Başkanı, sosyal medya şirketlerinin “yanıltıcı uygulamalarına karşı” eyalet yönetimleriyle ortak çalışma konusunda talimat da verdi. Bu kararnamesinin geçmesi halinde bu şirketler üyklü miktarda cezalarla karşı karşıya kalabilir.

ALMANYA’DA 50 MİLYON EURO CEZA



Sosyal Medya kararlarına ilişkin erken önlem alan ülkelerden birisi de Almanya. 2018 yılında Almanya’da çıkarılan kanunla sosyal medya sitelerindeki nefret söylemleri, yalan haberler ve yasadığı içeriklerin kaldırılmasına onay verildi. Kapsam dışında paylaşımları kaldırmayan medya sitelerine 50 milyon Euro’ya kadar cezanın da verilebildiği ülkede karar Facebook, Twitter ve Youtube gibi tüm geniş sosyal platformları kapsamakta.

İNGİLTERE’DEN KAPSAMLI CEZALAR

İngiltere’de de 2019 Şubat ayında Parlamentonun Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi’nin yayınladığı rapor temel alınarak bu yıl içerisinde yeni bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Yeni yasa önerisinde zararlı içeriklerin kaldırılmaması durumunda sosyal medya platformları gelirlerinin yüzde beşini İngiltere hükümetine vermek zorunda kalacaklar. Cezalar arasında para cezası ve ilgili platformların üstü düzey yöneticilerinin cezai yükümlülük altında olması da bulunuyor.