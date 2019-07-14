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Sosyal medya fenomeni Emily Hartridge hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni Emily Hartridge hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni Emily Hartridge, kullandığı elektrikli scooter'a kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölümü, sosyal medya hesabından duyuruldu.

Sosyal medya fenomeni ve televizyon sunucusu olan Emily Hartridge, İngiltere’de elektronik scooter kullanırken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

36 yaşındaki fenomenin ölüm haberi, Instagram hesabından duyuruldu. Hartridge’in Instagram adresinden yapılan açıklamada, “Herkese merhaba. Bu, Instagram üzerinden söylenecek korkunç bir şey ama bugün çoğunuzun Emily'yi görmeyi beklediğini biliyoruz ve bu, aynı anda sizinle iletişim kurmanın tek yolu. Emily dün bir kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Hepimiz onu sevdik ve asla unutulmayacağız. Çok fazla hayata dokundu, onsuz bir şeyleri hayal etmek zor. Çok özel bir insandı” ifadeleri kullanıldı.

Emily Hartridge’in YouTube hesabında 350 bin abonesi ve Instagram hesabında 45 bin takipçisi vardı.

DHA

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