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  3. Sosyal medya bununla çalkalanıyor... 121 yıllık benzerlik

Sosyal medya bununla çalkalanıyor... 121 yıllık benzerlik

Sosyal medya bununla çalkalanıyor... 121 yıllık benzerlik

Washington Üniversitesi tarafından yayınlanan 121 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafta yer alan küçük kız çocuğunun aktivist Greta Thunberg'e benzerliği görenleri hayrete düşürdü.

Washington Üniversitesi tarafından yayınlanan ve 121 yıl önce çekilmiş fotoğraf İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında tartışmalara neden oldu.

1898 yılında Kanada’nın Yukon bölgesinde çekildiği ifade edilen fotoğrafta yer alan kız çocuğunun Thunberg’e benzemesi sosyal medya üzerinde en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

(İHA)


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