Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor...Tepki çeken görüntü!

Hindistan Haveri'de bulunan Bhagat Pre-University College, sınavlarda kopya çeken öğrencileri engellemek için ilginç bir yola başvurdu. Okul sınavlar için karton kutular ayarlayarak öğrencilerin başına geçirdi. Bu sayede öğrencilerin kopya çekmeden sınavlarda gerçek sonucu elde edeceklerini iddia ettiler.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler de çığ gibi büyümeye başladı. Öğrencilerin kopya çekmesini engellemek yerine kopya çekmeye ihtiyaç duymayan öğrenciler yetiştirilmesinin gerektiğinin altının çizildiği açıklamalarda okulun yaptığı hareketin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Eğitimcilerin öğrencilere doğru yönergeler vermesi durumunda hiçbir öğrencinin kopya çekmeyeceğini ifade eden veliler, çocuklarına potansiyel hırsız muamelesi yapılmasının onur kırıcı olduğunu söyledi.

Hindistan milli eğitim bakanlığı konunun araştırılması için çalışma yaptıklarını açıklayarak, "Sonuna kadar ne olduğunu anlamak için inceleyecek ve kamuoyunu net bir şekilde bilgilendireceğiz" dedi.

OKUL YÖNETİMİ GERİ ADIM ATTI

Tepkilerin büyümesinin ardından bir açıklama yapan okul yönetimi, uygulamanın amacını aştığını ifade ederek özür diledi. Geri adım atan okul yönetimi, başlatılan sistem için üzgün olduklarını söyledi.

Bir okul yetkilisi, diğer okullarda kullanıldığını duyduktan sonra böyle bir uygulama yaptıklarını ileri sürerek, "Herhangi bir zorlama yoktu. Fotoğrafta bazı öğrencilerin giymediğini görebilirsiniz. Kutuları giyenler 15 dakika sonra çıkardı. Bir saat sonra da biz çıkarmalarını istedik" dedi.

(Tv100)