'Sonuçları benim lehime değiştirin!'

ABD Başkanı Donald Trump, görevi devretmesine sayılı günler kala yeni bir skandalla gündemde. Georgia’daki en üst düzey seçim yetkilisini arayan Trump’ın, sonuçları değiştirmesi için baskı yaptığı ses kayıtları ortaya çıktı.

Washington Post gazetesinin ele geçirdiği ve ABD’nin gündemine oturan ses kayıtlarında Trump’ın, eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi Brad Raffensperger’le görüşmesi yer alıyor.

‘KAYBETME İHTİMALİM YOK’



Trump, Raffensperger’den 11 bin 779 oy farkla kaybettiği eyalette sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını istiyor. 2 Ocak’ta yapılan görüşmeye ait yaklaşık 1 saatlik kayıtta Trump, Raffensperger’in üzerinde baskı kurmaya çalışarak, “Sadece yeniden hesapladığınızı söyleyin, bunda yanlış bir şey yok. Georgia’yı kaybetmiş olma ihtimalim yok, bu olmuş olamaz. Yüzbinlerce oyla kazandık” ifadelerini kullanıyor.

TALEBİ GERİ ÇEVRİLDİ



Seçim sonuçlarının doğru olduğunu savunan ve Trump’ın talebini geri çeviren Raffensperger, “Sayın Başkan, buradaki sıkıntı elinizdeki verilerin yanlış olması” diye karşılık veriyor.