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29 Mayıs 2020 Cuma 02:37 | Son Güncelleme:

Son darbe için harekat

Son darbe için harekat

Hafter milislerinin elindeki stratejik kampları geri alan Libya ordusu, başkent Trablus'taki eski havaalanını da ele geçirerek, şehri roket saldırılarından tamamen kurtaracak.

Libya’da gayrımeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin elindeki stratejik kampları geri alan Libya ordusu, başkent Trablus’taki eski havaalanını da kurtarmak için operasyon düzenledi. Hafter’in elindeki Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kampları 22-24 Mayıs tarihleri arasında üç gün gibi kısa bir süre içerisinde ele geçirildi. Bu kamplardan Trablus’a yüzlerce roket fırlatılmış, onlarca sivil ölmüştü. Diğer yandan Libya ordusu, Hafter’e bağlı milislerin 10 zırhlı aracını başkentin güneyinde imha ettiğini duyurdu. Açıklamada, araçların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Hafter milislerine verilen araçlardan olduğuna dikkat çekildi. 


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