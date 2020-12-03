Son Dakişka: Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının İngiltere'ye sevkiyatı başladı

Son dakika haberine göre, koronavirüse karşı yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer ve BioNTech'in ürettiği aşının İngiltere'ye sevkiyatı başladı. İngiltere Başbakanı Johnson, "Hayat baharda normale dönecek" dedi.

Yeni Şafak'ın Reuters'a dayandırdığı haberde koronavirüs salgını kaynaklı 1 milyon 600 bini aşkın vaka ve yaklaşık 60 bin ölümün yaşandığı İngiltere'de hükümet, Pfizer ve BioNTech'in ortak üretimi olan aşının sevkiyatına başladı. İngiliz düzenleyicilerin koronavirüs aşısına yeşil ışık yakmasının ardından tırlar, Belçika'nın Puurs şehrindeki Pfizer tesislerinden binlerce doz aşıyla birlikte ayrıldı.

"Tarihimizdeki en büyük toplu aşılama"

Downing Caddesi'ndeki Başbakanlık Konutu 10 Numara'da konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Birleşik Krallık tarihindeki en büyük toplu aşılama programı başlamak üzere." ifadelerini kullandı. Başbakan Johnson, hayatın baharda normale döneceğinden emin olduğunu söyledi.