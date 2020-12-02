Son dakiki haberler... ABD'li yetkiliden çarpıcı iddia: Fahrizade suikastının arkasında İsrail var

ABD'li üst düzey bir yetkili, İran nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade suikastının ardında İsrail'in olduğunu ileri sürdü.

AA'nan haberine göre, Amerikan CNN televizyonuna konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, İsrail'in İranlı bilim insanı Fahrizade'ye suikast düzenlediğini söyledi.

İsrail'in tüm operasyonları konusunda önceden ABD'yi uyardığını ifade eden yetkili, söz konusu saldırı konusunda İsrail'in, ABD'ye önceden bilgi verip vermediğini açıklamadı.

Yetkili, İran'ın suikast konusunda İsrail'i suçladığı için saldırının bölgedeki ABD vatandaşlarına yönelik herhangi bir risk teşkil etmediğini belirtti.

İran'ın henüz Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını almadığı yorumunu yapan yetkili, Süleymani'nin yaklaşan ölüm yıl dönümü dolayısıyla İran'ın bir saldırı düzenleyebileceğinden endişe edildiğine dikkati çekti.

ABD'nin, Süleymani'nin ölüm yıl dönümü olan 3 Ocak'ta bir saldırı beklediğini ancak seçimi kazanan Joe Biden'ın yemin törenine sadece iki hafta gibi bir süre kaldığı için Tahran'ın elindeki seçeneklerin sınırlı olduğunu savundu.

Yetkili, İran'ın ABD güçlerine veya vatandaşlarına yönelik bir saldırı düzenlemesinin, Biden'ın İran nükleer anlaşmasına geri dönme vaadini zora sokacağını belirtti.

İRAN SUİKASTIN ARDINDA İSRAİL'İN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR



İran'ın nükleer programının mimarı olarak tanınan bilim insanı Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd bölgesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer, suikastın arkasında İsrail'in olduğunu açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump görevden ayrılmadan provokatif terör eylemleriyle bölgede kaos çıkarmayı hedeflediğine dikkati çekerek "İsrail'in tuzağına düşmeyeceklerini ve suikasta yanıtı uygun zamanda vereceklerini" açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.