Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7381
  • 6,3196
  • 269.39
  • 105614
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Son dakika...Kremlin duyurdu! Putin Türkiye'ye geliyor

Son dakika...Kremlin duyurdu! Putin Türkiye'ye geliyor

Son dakika...Kremlin duyurdu! Putin Türkiye'ye geliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in beklenen Türkiye ziyaretinin, ocak ayının ilk yarısında gerçekleşmesini planladıklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış törenine katılmak için ocak ayının ilk 10 günü içerisinde Türkiye'yi ziyaret etmesini planladıklarını belirtti.

Söz konusu ziyaretin hazırlıklarının yapılmakta olduğunu belirten Peskov sorulması üstüne net tarihin ise daha sonra açıklanacağını kaydetti.

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rusya liderinin Türkiye ziyaretine ilişkin kararın Erdoğan'la yaptığı son telefon görüşmelerinden birisinde alındığını söyledi

Rusya'da çıkarılan doğalgazın taşınacağı TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan birbirine paralel 2 ayrı hattan oluşuyor. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

Rusya'nın Anapa kentinden başlayan TürkAkım, 930 kilometre boyunca Karadeniz'den ilerliyor ve İstanbul'un 100 kilometre batısında yer alan Kıyıköy'de karaya çıkıyor.

(Sputnik)


Hande Yener'den şoke eden hamle! Her şeyi sildi
Hamile oyuncu Damla Ersubaşı aldatıldı mı? Doğuma günler kala flaş iddia!
Çağatay Ulusoy hüsrana uğradı! O projesi rafa kalktı
Yeliz Yeşilmen neden gözyaşlarına boğuldu?
Can Yaman'ı sinirlendirdiler! Takipçisini böyle ifşa etti
<p>Mehmet Yahya Kutluoğlu, AA muhabirine, İstanbul İmam Hatip Lisesinde öğrencisi olan Cumhurbaşkanı

Öğretmeni, Başkan Erdoğan´ı Anlattı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Polisler tarafından ele geçirilen ev yapımı silahlar

Afrika'nın yılın futbolcusu adayları açıklandı