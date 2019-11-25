Son dakika...Kremlin duyurdu! Putin Türkiye'ye geliyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış törenine katılmak için ocak ayının ilk 10 günü içerisinde Türkiye'yi ziyaret etmesini planladıklarını belirtti.

Söz konusu ziyaretin hazırlıklarının yapılmakta olduğunu belirten Peskov sorulması üstüne net tarihin ise daha sonra açıklanacağını kaydetti.

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rusya liderinin Türkiye ziyaretine ilişkin kararın Erdoğan'la yaptığı son telefon görüşmelerinden birisinde alındığını söyledi

Rusya'da çıkarılan doğalgazın taşınacağı TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan birbirine paralel 2 ayrı hattan oluşuyor. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

Rusya'nın Anapa kentinden başlayan TürkAkım, 930 kilometre boyunca Karadeniz'den ilerliyor ve İstanbul'un 100 kilometre batısında yer alan Kıyıköy'de karaya çıkıyor.

(Sputnik)