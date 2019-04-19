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  3. Son dakika...İran güçleri ve Rus askeri arasında çatışma çıktı

Son dakika...İran güçleri ve Rus askeri arasında çatışma çıktı

Son dakika...İran güçleri ve Rus askeri arasında çatışma çıktı

Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya ve İran güçleri arasında Deyrizor ve Halep illerinde çatışmalar yaşandı.

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Suriye'nin Halep ve Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin orta kesiminde yer alan Deyrizor ilinin Mayadin ilçesinde konuşlu Rus askeri polisleriyle, İran Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 İranlının öldüğü, 4 Rus askerinin yaralandığı iddia edildi.

İran ve Rusya'dan henüz resmi açıklama yapılmadı. 

Kaynaklar, Halep'in doğusunda İran destekli yabancı teröristlerin yoğun olduğu Halep Havalimanı yakınlarında da dün Ruslarla İran destekli gruplar arasında çatışmaların yaşandığını kaydetti.

Suriye'nin Hama ilinde ocak ayında rejim için savaşan, Rusya destekli "Kaplan Güçlerinin 5. Birliği" ile Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasında ve İran destekli "4. Fırka" arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. 

(AA)

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