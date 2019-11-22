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  3. Son dakika... Yurt dışında yaşayan Türklere müjde! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Son dakika... Yurt dışında yaşayan Türklere müjde! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Son dakika... Yurt dışında yaşayan Türklere müjde! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Önümüzdeki 1 hafta içinde İçişleri Bakanlığı ile anlaşmayı imzalayacağız en geç 1 ay içinde ehliyetleri de yurt dışındaki misyonlardan alabileceksiniz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuştu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kimlik ve pasaport işlemlerini elçilik ve konsolosluklardan alabildiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, ehliyet işlemleri için, "Önümüzdeki 1 hafta içinde İçişleri Bakanlığı ile anlaşmayı imzalayacağız en geç 1 ay içinde ehliyetleri de yurt dışındaki misyonlardan alabileceksiniz." açıklamasında bulundu.

(Sabah)


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